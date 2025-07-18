Выездную диспансеризацию проведут 19 и 20 июля в 36 парках Подмосковья
Акция «Проверь своё здоровье в парке» продолжается в Московской области. В ближайшие выходные — 19 и 20 июля — медицинские бригады будут работать в 36 парках, расположенных в 35 округах региона. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
Пройти в парке профилактический осмотр и поучить консультацию специалиста может любой желающий в возрасте от 18 лет.
«С начала лета такой возможностью воспользовались уже более 2,4 тыс. человек», — отметил зампред областного правительства — глава Минздрава Подмосковья Максим Забелин.В рамках профосмотра в парке пациентам будут измерять артериальное и внутриглазное давление, проведут антропометрию и другие исследования. Предварительная запись не требуется, с собой нужно иметь паспорт и полис обязательного медицинского страхования.