Супруга Хайдарова рассказала о самочувствии Киркорова

Супруга Хайдарова заявила, что Киркоров хорошо выглядел на концерте Билана
Филипп Киркоров (Фото: Инстаграм* @fkirkorov)

Жена звездного хирурга Тимура Хайдарова Светлана Сильваши призналась, что виделась с певцом Филиппом Киркоровым на недавнем выступлении Димы Билана в Москве.



Со слов Сильваши, король отечественного шоу-бизнеса хорошо выглядел, несмотря на то, что у него все еще болит рука. Однако Киркоров переживает, что не способен сейчас вести привычный образ жизни, добавила жена хирурга.

«Он артист, для него важно оставаться в форме», — подчеркнула она в разговоре с Woman.ru.

Светлана отметила, что серьезных проблем со здоровьем исполнитель хита «Я эту жизнь тебе отдам» не испытывает, а «по настроению артиста бьет» травма.

Напомним, в апреле король отечественной эстрады получил ожоги во время концерта в Санкт-Петербурге. Из-за пиротехнического оборудования у него загорелся рукав пиджака, затем у артиста диагностировали бурсит.

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Ольга Енгалычева

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