Супруга Хайдарова рассказала о самочувствии Киркорова

27 июня 2025, 11:33

Супруга Хайдарова заявила, что Киркоров хорошо выглядел на концерте Билана

Филипп Киркоров (Фото: Инстаграм* @fkirkorov)

Жена звездного хирурга Тимура Хайдарова Светлана Сильваши призналась, что виделась с певцом Филиппом Киркоровым на недавнем выступлении Димы Билана в Москве.





Со слов Сильваши, король отечественного шоу-бизнеса хорошо выглядел, несмотря на то, что у него все еще болит рука. Однако Киркоров переживает, что не способен сейчас вести привычный образ жизни, добавила жена хирурга.





«Он артист, для него важно оставаться в форме», — подчеркнула она в разговоре с Woman.ru.