Жительница Челябинска разгромила аптеку из-за 300 рублей
В Челябинске местная жительница разгромила аптеку после того, как ей отказали в возврате денег за лекарства. Об этом сообщает Telegram-канал «Лента дня».
По предварительным данным, женщина попыталась вернуть медикаменты стоимостью около 300 рублей, однако фармацевт объяснил, что это противоречит правилам. В ответ разъярённая покупательница начала крушить стеллажи и разбрасывать товар.
На опубликованных кадрах видно, как женщина голыми руками разбила витрину, повалила рекламный стенд, чуть не снесла стеллаж и разбросала выпавшие вместе со стёклами коробки с лекарствами.
Сотрудники аптеки вызвали охрану, однако к моменту её прибытия дебоширка уже покинула помещение. Сейчас её разыскивает полиция.
Правоохранительные органы изучают записи с камер видеонаблюдения и выясняют все обстоятельства произошедшего. Также в скором времени будет подсчитан нанесённый аптеке ущерб.
