Жительница Челябинска разгромила аптеку из-за 300 рублей

Челябинка разгромила аптеку из-за отказа в возврате 300 рублей за лекарства
Фото: iStock/Yury Karamanenko

В Челябинске местная жительница разгромила аптеку после того, как ей отказали в возврате денег за лекарства. Об этом сообщает Telegram-канал «Лента дня».



По предварительным данным, женщина попыталась вернуть медикаменты стоимостью около 300 рублей, однако фармацевт объяснил, что это противоречит правилам. В ответ разъярённая покупательница начала крушить стеллажи и разбрасывать товар.

На опубликованных кадрах видно, как женщина голыми руками разбила витрину, повалила рекламный стенд, чуть не снесла стеллаж и разбросала выпавшие вместе со стёклами коробки с лекарствами.

Сотрудники аптеки вызвали охрану, однако к моменту её прибытия дебоширка уже покинула помещение. Сейчас её разыскивает полиция.

Правоохранительные органы изучают записи с камер видеонаблюдения и выясняют все обстоятельства произошедшего. Также в скором времени будет подсчитан нанесённый аптеке ущерб.

Анастасия Чинкова

