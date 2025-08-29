Жительница Челябинска разгромила аптеку из-за 300 рублей

29 августа 2025, 13:10

Челябинка разгромила аптеку из-за отказа в возврате 300 рублей за лекарства

Фото: iStock/Yury Karamanenko

В Челябинске местная жительница разгромила аптеку после того, как ей отказали в возврате денег за лекарства. Об этом сообщает Telegram-канал «Лента дня».