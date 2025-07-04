Нарколог Холдин раскрыл правду о синдроме внезапной смерти от алкоголя
Любители спиртных напитков могут стать жертвами внезапной сердечной смерти. О том, как алкоголь приводит к этому синдрому, рассказал психиатр-нарколог, главный внештатный специалист министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин.
«Синдром внезапной смерти от алкоголя или, как его ещё называют, внезапной сердечной смерти, встречается не так уж редко. При длительном употреблении алкоголя сердце у человека увеличивается в размерах. При этом из-за токсического воздействия этанола сердечная мышца ослабевает, становится дряблой и не справляется со своими функциями», — сказал Виталий Холдин.Он добавил, что такое состояние называется алкогольной миокардиопатией, и именно эта патология может стать причиной скоропостижной смерти — причём как в состоянии алкогольного опьянения, так и в период, когда человек трезв.
О развитии алкогольной миокардиопатии сигнализируют такие симптомы, как одышка, отёки, боли в груди и учащённое сердцебиение. В этом случае нужно оперативно пройти обследовании и завязать со спиртным.