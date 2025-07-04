Мужчина спас жену от пчел ценой собственной жизни в Индии
Мужчина спас жену от роя пчел ценой собственной жизни, пишет Times of India в пятницу, 4 июля. Трагедия произошла в лесу около деревни Кхандари района Шахдол.
55-летний Самай Лал с женой Сиявати пас скотину, когда женщину окружил рой пчел. Мужчина поспешил помочь, увидев происходящее с расстояния.
Подбежав, он накрыл супругу платком, пытаясь защитить, но насекомые раззадорились еще больше. Рой начал жалить мужчину, спасти его не удалось. Женщина находится под наблюдением медиков в тяжелом состоянии.
Перед этим стало известно, что подросток утонул в реке Томь в Новокузнецке. Трагедия произошла в Заводском районе города.
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