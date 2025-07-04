Школьница впала в кому после падения с лошади в Подмосковье
Школьница впала в кому после падения с лошади в Подмосковье. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Отец привёл 14-летнюю дочь в частную конюшню в Серпухове. Во время прогулки по Приокско-Террасному заповеднику девочку сопровождала инструктор, которая шла впереди.
В какой-то момент школьница решила снять видео, но случайно уронила телефон. В это время лошадь скакала галопом. Девочка потянулась вниз за телефоном, упала и потеряла сознание.
Пострадавшую оперативно госпитализировали. Сейчас она находится в тяжёлом состоянии и подключена к аппарату ИВЛ.
Сотрудники полиции проводят беседу с владелицей лошадей. Она продавала прогулки по живописным местам в среднем за три тысячи рублей.
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