Нарколог Холдин раскрыл связь между ВПЧ и алкоголем
Вирус папилломы человека (ВПЧ) является самым распространённым заболеванием, которое передаётся половым путём. О том, как связана активность этой инфекции с действием на организм алкоголя, рассказал психиатр-нарколог, главный внештатный специалист Минздрава Московской области Виталий Холдин, сообщает пресс-служба ведомства.
Главную опасность представляют онкогенные типы ВПЧ, а спиртное «помогает» инфекции спровоцировать опасные заболевания.
«Алкоголь существенно ослабляет иммунную систему, она перестаёт справляться, вирус выходит из-под контроля, и инфекция становится хронической. Кроме этого, алкоголь повреждает ДНК, работая как канцероген. А если к этому добавляется высокоонкогенный ВПЧ, например, 16 или 18 типа, риск развития рака кратно возрастает. Спиртное буквально открывает вирусу дверь к злокачественным мутациям. Это особенно опасно для шейки матки, ротоглотки и пищевода», — сказал Холдин.Он также отметил, что спиртное мешает лечению, так как если печень занята переработкой алкоголя, то лекарства усваиваются хуже.
«Иммуномодуляторы и противовирусные препараты работают вполсилы, а ткани после удаления папиллом или дисплазии заживают гораздо дольше. Получается, человек лечится, но спиртное изнутри блокирует этот процесс», — пояснил Холдин.Ещё одним пунктом, связывающим алкоголь и ВПЧ, нарколог назвал беспорядочные половые связи. Интим «под градусом» с малознакомым партнёром значительно повышает риск заражения.