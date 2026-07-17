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В Королёве 20 июля проведут донорскую акцию

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Выездную донорскую акцию проведёт Московский областной центр крови в Королёве в понедельник, 20 июля. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.



Площадкой мероприятия станет Центральный дворец культуры имени М. И. Калинина, расположенный по адресу: улица Терешковой, 1. Акция будет проходить с девяти утра до полудня. С собой нужно взять паспорт и СНИЛС.

«Благодаря таким выездным акциям у жителей региона появляется возможность сделать доброе дело и стать донорами прямо у себя в городе. Каждая донация дарит шанс на жизнь тем, кто нуждается в переливании крови», — сказал заведующий отделом заготовки крови для выездной формы работы Московского областного центра крови Никита Митькин.
Донором может стать любой желающий в возрасте от 18 лет без медицинских противопоказаний. За донацию выплачивается компенсация на питание в размере 1106 рублей и предоставляются два оплаченных выходных — на день сдачи крови и дополнительный день отдыха.
Лев Каштанов

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