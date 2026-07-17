В Королёве 20 июля проведут донорскую акцию
Выездную донорскую акцию проведёт Московский областной центр крови в Королёве в понедельник, 20 июля. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
Площадкой мероприятия станет Центральный дворец культуры имени М. И. Калинина, расположенный по адресу: улица Терешковой, 1. Акция будет проходить с девяти утра до полудня. С собой нужно взять паспорт и СНИЛС.
«Благодаря таким выездным акциям у жителей региона появляется возможность сделать доброе дело и стать донорами прямо у себя в городе. Каждая донация дарит шанс на жизнь тем, кто нуждается в переливании крови», — сказал заведующий отделом заготовки крови для выездной формы работы Московского областного центра крови Никита Митькин.Донором может стать любой желающий в возрасте от 18 лет без медицинских противопоказаний. За донацию выплачивается компенсация на питание в размере 1106 рублей и предоставляются два оплаченных выходных — на день сдачи крови и дополнительный день отдыха.