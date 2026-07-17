Врачи Чеховской больницы вытащили с того света утонувшего молодого человека

17 июля 2026, 12:50

оригинал Фото: istockphoto.com/stefanamer

22-летний молодой человек, отдыхавший с компанией и спиртным на берегу пруда в Чехове, нырнул в водоём и чуть не умер. Его спасли врачи местной больницы. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





Когда друзья купальщика заметили, что он не выныривает, то сразу вытащили его. Парень был без сознания и к нему вызвали скорую помощь. В больницу пациента доставили в тяжёлом состоянии. Его положили в реанимацию, подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких, сделали компьютерную томографию головы, шеи, брюшной и грудной полостей, а также бронхоскопию. В результате усилий медбригады состояние пациента удалось стабилизировать.





«Юноша просто родился в рубашке! Благодаря оперативности друзей и профессионализму врачей реанимации организм не претерпел тяжёлых последствий, которые часто случаются при утоплении», — отметила реаниматолог Юлия Гаркуша.