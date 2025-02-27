Врачи РКБ Татарстана успешно пересадили часть печени от дочери к матери

Фото: iStock/ShutterOK
Команда хирургов Республиканской клинической больницы Татарстана провела родственную трансплантацию от дочери к матери. Об этом рассказали в пресс-службе клиники.
Так, 44-летняя жительница Ижевска приняла решение отдать часть своей печени своей 66-летней маме. Хирурги оперировали восемь часов. Все прошло успешно.
Специалисты пояснили, что родственную трансплантацию провести намного сложнее и длительнее, чем трупную.
Уже после всего этого врачи приступают к операции.
Читайте также:
Жители Подмосковья смогут 1 марта пройти бесплатный онкоскрининг
Егорьевские врачи избавили пациентку от запущенной множественной миомы матки
Подмосковные врачи осмотрели в Уфе более 50 детей с муковисцидозом
Специалисты пояснили, что родственную трансплантацию провести намного сложнее и длительнее, чем трупную.
«После того как врачи убеждаются, что и донор, и реципиент готовы к операции по состоянию здоровья, специалисты отделения компьютерной томографии делают расчеты и определяют, какую часть органа можно забрать безопасно для донора, но так, чтобы ее хватило реципиенту», — передает «Татар-информ».
Уже после всего этого врачи приступают к операции.
Читайте также:
Жители Подмосковья смогут 1 марта пройти бесплатный онкоскрининг
Егорьевские врачи избавили пациентку от запущенной множественной миомы матки
Подмосковные врачи осмотрели в Уфе более 50 детей с муковисцидозом
Элина Позднякова