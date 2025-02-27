Врачи РКБ Татарстана успешно пересадили часть печени от дочери к матери

Чтобы подготовить организм к Великому посту, необходимо заранее начать снижать потребление мяса и молочных продуктов и добавлять в рацион больше растительной пищи. Об этом рассказала руководитель Центра компетенции развития продукции на растительной основе Роскачества Олеся Махова.