Нарколог Холдин рассказал, как алкоголь превращает женщину в мужчину

22 мая 2026, 16:48

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Регулярное употребление алкоголя влияет на гормональную систему женщины и способно буквально физически превратить её в мужчину. Об этом предупредил главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.





Развитие у женщин мужских черт – маскулинизация – происходит по причине сбоя в гормональном балансе.

«Алкоголь снижает выработку женских половых гормонов и усиливает производство мужских. У женщин начинают проявляться заметные внешние и физиологические изменения. Женский тип фигуры сменяется на мужской, жировая ткань перераспределяется и вместо типичных для женщин отложений на бёдрах начинает скапливаться в области живота и верхней части туловища. Тембр голоса становится ниже, появляется характерная хрипота. Меняется и кожа: алкоголь вызывает обезвоживание, расширяет сосуды, и лицо приобретает нездоровый красноватый оттенок, возникают отёки. Нарушение эндокринной системы может привести к усиленному росту волос по мужскому типу», – рассказал Холдин, слова которого привели в пресс-службе Минздрава Московской области.

«При этом восстановление эндокринной системы начинается сразу после отказа от спиртного, как только этанол полностью выводится из организма. Процесс может занять от нескольких недель до года. Всё зависит от длительности злоупотребления и состояния здоровья. Если самостоятельно справиться с зависимостью не получается, нужно обратиться за помощью к специалистам Московского областного клинического наркологического диспансера», – заключил Холдин.