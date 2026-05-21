Подмосковные больницы в этом году получили 10 новых микроскопов для операций

В медучреждения Московской области с начала года поступило 10 современных микроскопов для проведения различных операций. Техника поступила в 10 больниц региона, сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.





Оборудование поставлено в Раменскую, Зарайскую, Люберецкую, Рузскую, Подольскую, Химкинскую, Балашихинскую и другие больницы.

«Новые микроскопы позволяют врачам прямо во время оперативного вмешательства получать детализированное изображение оперируемого органа или его участка. Это важно для эффективности лечения. С начала года медучреждения в Подмосковье получили 10 таких микроскопов на общую сумму около 126 миллионов рублей», – рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

«Такой прибор уже активно используется в нашем офтальмологическом отделении во время микрохирургических операций при катаракте и глаукоме. С его помощью теперь можно получать снимки сетчатки и роговицы глаза в режиме реального времени, досконально рассмотреть слои сетчатки и её клетки. Это значительно облегчает процесс хирургического вмешательства и улучшает прогноз восстановления зрения у пациентов», – рассказала врач-офтальмолог офтальмологического отделения Раменской больницы Эльвира Криворук.