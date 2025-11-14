Нарколог Холдин рассказал, кто рискует впасть в кому из-за рюмки алкоголя

14 ноября 2025, 12:04

Нарколог Холдин: спиртное может привести к диабетической коме

Алкоголь вреден всем, но особенно опасен для людей с некоторыми хроническими заболеваниями. Например, при диабете человек от спиртного может впасть в гипогликемическую кому. Об этом рассказал психиатр-нарколог, главный внештатный специалист министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин, сообщает пресс-служба ведомства.





Спиртное провоцирует резкое падение сахара в крови, так как печень, занимаясь переработкой алкоголя, прекращает выделять глюкозу. Это особенно опасно при лечении инсулином или другими лекарствами, снижающими сахар.





«Риск комы увеличивается ещё и потому, что симптомы падения сахара совпадают с признаками опьянения: это сонливость, головокружение и потливость. В результате сложнее вовремя поставить правильный диагноз и начать лечение», — говорится в сообщении.