На пожаре в Подольске спасли двух пенсионерок, попугаев и кошку
Двух пожилых женщин, а также кошку и двух попугаев спасли из горящего девятиэтажного дома в Подольске работники Мособлпожспаса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Информация о пожаре потупила в единую службу спасения «Система-112» днём. Прибывшие на место спасатели узнали, что возгорание началось в квартире на седьмом этаже.
Никому из спасённых медицинская помощь не потребовалась.«Огнеборцы создали звено газодымозащиты и приступили к разведке, эвакуации жильцов и тушению огня. Из задымлённой квартиры они вывели по лестницам двух пенсионерок и вынесли на руках клетку с попугаями и кошку», — говорится в сообщении.
Пожар в кратчайшие сроки локализовали и ликвидировали, так что огонь не успел распространиться по зданию.