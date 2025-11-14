На пожаре в Подольске спасли двух пенсионерок, попугаев и кошку

14 ноября 2025, 10:28

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Двух пожилых женщин, а также кошку и двух попугаев спасли из горящего девятиэтажного дома в Подольске работники Мособлпожспаса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.





Информация о пожаре потупила в единую службу спасения «Система-112» днём. Прибывшие на место спасатели узнали, что возгорание началось в квартире на седьмом этаже.



