Подмосковье поделилось опытом кадастровой оценки на конференции в Петербурге

14 ноября 2025, 11:47

оригинал Фото: пресс-служба Министерства имущественных отношений Московской области

Московская область поделилась опытом в сфере государственной кадастровой оценки на конференции в Санкт-Петербурге. Заместитель министра имущественных отношений Юрий Лавряков рассказал о современных подходах региона к справедливой кадастровой стоимости, стимулированию регистрации объектов и повышению налоговых поступлений, сообщили в Минимущества области.





Регион уже скорректировал кадастровую стоимость для 14 000 объектов, ежегодно проводит 360 000 проверок земель и учитывает незарегистрированные постройки при расчёте налога, что увеличивает доходы бюджета на сотни миллионов рублей.



Также в Подмосковье планируют учитывать самозахваченные земельные участки при проведении кадастровой оценки с 2026 года. По предварительным оценкам, выявление около 20 000 таких случаев даст бюджету дополнительно 360 млн рублей ежегодно.





«Предлагаем новую формулу расчета аренды: Апл = Кд × Кс, где: Кд — коэффициент вида использования земельного участка, Кс — его кадастровая стоимость. А для предпринимателей, реализующих крупные инвестиционные проекты, при расчете арендной платы мы предлагаем установить особый коэффициент, равный ставкам земельного налога в размере 1,5% сроком на три года, на время строительства объектов, что значительно снижает общую сумму аренды. Это особенно важно для предприятий, занимающихся строительством объектов инфраструктуры и промышленности, поскольку позволяет сократить расходы на начальном этапе проекта», — отметил Юрий Лавряков.