Нарколог Холдин рассказал, на сколько лет алкоголь приближает инсульт

31 октября 2025, 13:47

оригинал Фото: istockphoto.com/Nadzeya Haroshka

Спиртные напитки значительно увеличивает риск инсульта. О том, почему это происходит, рассказал психиатр-нарколог, главный внештатный специалист министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин.





Он отметил, что алкоголь негативно воздействует на все органы, но в первую очередь страдает головной мозг.





«Спиртное вызывает дистрофические изменения мозга в результате ишемии — недостатка кислорода и питательных веществ, которые доставляет кровь по сосудистому руслу. А из-за повышенного давления при употреблении алкоголя может произойти и геморрагический инсульт, когда разрыв сосуда приводит к кровоизлиянию в мозг. Исследования показали, что злоупотребление спиртным приближает инсульт на десять-пятнадцать лет», — сказал Виталий Холдин.