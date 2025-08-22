Нарколог Холдин рассказал о последствиях отказа от алкоголя для организма

22 августа 2025, 10:17

Отказ от употребления алкоголя благотворно сказывается на всех системах организма. Об этом, а также о том, как быстро происходят перемены к лучшему, рассказал психиатр-нарколог, главный внештатный специалист министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин.





Улучшение самочувствия человек начинает отмечать уже через несколько часов после отказа от спиртных напитков благодаря тому, что из организма выводятся продукты распада. А системные изменения происходят спустя несколько «трезвых» дней.





«За первую неделю приходит в норму сон, повышается аппетит, восстанавливается работа желудочно-кишечного тракта. Через месяц усиливается память, внимание, снижается тревога», — сказал Виталий Холдин.

«Улучшаются состояние волос, кожи и ногтей, укрепляется иммунитет. А ещё снижается нагрузка на нервную систему, повышается стрессоустойчивость. К человеку постепенно возвращаются силы, ясность мысли, увеличивается работоспособность. Улучшается настроение. Как говорят в народе, жить хочется!» — сказал Виталий Холдин.