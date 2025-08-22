В «Москва-Сити» извращенец нагло залез под юбку девушки в аптеке — видео
В элитном комплексе «Москва-Сити» извращенец нагло залез под юбку девушки. Мужчину засняли камеры аптеки, в которой он и попытался посмотреть на нижнее белье пострадавшей.
На камерах видно, как посетительница аптеки стоит на кассе. Сзади к ней подходит неизвестный мужчина, который сначала осмотрелся, а после упал на пол и начал смотреть под юбку девушки. Пострадавшая заметила неладное и обернулась, но извращенец уже был на пути к выходу из аптеки.
Как отмечает telegram-канал «ЧП | РОССИЯ 24», сейчас сотрудники полиции ищут неадеквата. Какое именно наказание ему грозит, не уточняется.
