В «Москва-Сити» извращенец нагло залез под юбку девушки в аптеке — видео

Фото: iStock/Yury Karamanenko

В элитном комплексе «Москва-Сити» извращенец нагло залез под юбку девушки. Мужчину засняли камеры аптеки, в которой он и попытался посмотреть на нижнее белье пострадавшей.



На камерах видно, как посетительница аптеки стоит на кассе. Сзади к ней подходит неизвестный мужчина, который сначала осмотрелся, а после упал на пол и начал смотреть под юбку девушки. Пострадавшая заметила неладное и обернулась, но извращенец уже был на пути к выходу из аптеки.

Как отмечает telegram-канал «ЧП | РОССИЯ 24», сейчас сотрудники полиции ищут неадеквата. Какое именно наказание ему грозит, не уточняется.


Иван Мусатов

