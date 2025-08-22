В Коломне 6 сентября откроется XIII фестиваль «Яблоки в Коломне»
6 сентября в историческом центре Коломны стартует XIII Международный садово-книжный фестиваль «Яблоки в Коломне», сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Фестиваль объединит десять площадок. В сквере имени Зайцева будут работать Главная сцена, книжный и садовый павильоны. Здесь пройдут встречи с писателями и блогерами, мастер-классы для детей, гастрономические лекции и дегустации. День завершит спектакль театра МОСТ «Хочу на дачу!».
В «Арткоммуналке. Ерофеев и Другие» состоятся встречи с арт-резидентами, а также Городской обед с участием писателей и рассказчиков.
Кроме того, посетители смогут увидеть спектакли, концерты, принять участие в экскурсиях и посетить слоуфуд-маркет с локальными продуктами и фермерскими угощениями.
