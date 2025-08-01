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Нарколог Холдин рассказал о видах заболеваний печени из-за спиртного

оригинал Фото: istockphoto.com/Natali_Mis

Спиртные напитки ухудшают работу печени и постепенно разрушают этот орган. О том, какие именно недуги скрываются под общим названием «алкогольная болезнь печени», рассказал психиатр-нарколог, главный внештатный специалист министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин.



В понятие «алкогольная болезнь печени» входят алкогольный фиброз и склероз печени, жировая дистрофия печени, алкогольный гепатит и цирроз, а также рак печени.

«Жировая дистрофия печени — это накопление жировой ткани в клетках печени. При отказе от спиртного эта болезнь обратима. Алкогольный гепатит — это воспалительный процесс в печени, который со временем может прогрессировать до цирроза печени. А это уже финальная стадия алкогольной болезни печени. При ней ткани становятся рубцовыми, и печень не может нормально функционировать», — отметил Виталий Холдин.
Он добавил, что если цирроз не привёл пациента к летальному исходу, следующей стадией болезни становится рак.

«Важно понимать, что даже небольшие дозы спиртного, которые принимают регулярно, могут привести к изменению состояния органа», — подчеркнул Виталий Холдин.
Он отметил, что для того, чтобы избежать этих болезней, нужно соблюдать три правила: полностью отказаться от алкоголя, снизить употребление жирной и тяжёлой пищи, а также регулярно проходить медосмотры.
Лев Каштанов

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