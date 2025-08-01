Нарколог Холдин рассказал о видах заболеваний печени из-за спиртного
Спиртные напитки ухудшают работу печени и постепенно разрушают этот орган. О том, какие именно недуги скрываются под общим названием «алкогольная болезнь печени», рассказал психиатр-нарколог, главный внештатный специалист министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин.
В понятие «алкогольная болезнь печени» входят алкогольный фиброз и склероз печени, жировая дистрофия печени, алкогольный гепатит и цирроз, а также рак печени.
«Жировая дистрофия печени — это накопление жировой ткани в клетках печени. При отказе от спиртного эта болезнь обратима. Алкогольный гепатит — это воспалительный процесс в печени, который со временем может прогрессировать до цирроза печени. А это уже финальная стадия алкогольной болезни печени. При ней ткани становятся рубцовыми, и печень не может нормально функционировать», — отметил Виталий Холдин.Он добавил, что если цирроз не привёл пациента к летальному исходу, следующей стадией болезни становится рак.
«Важно понимать, что даже небольшие дозы спиртного, которые принимают регулярно, могут привести к изменению состояния органа», — подчеркнул Виталий Холдин.Он отметил, что для того, чтобы избежать этих болезней, нужно соблюдать три правила: полностью отказаться от алкоголя, снизить употребление жирной и тяжёлой пищи, а также регулярно проходить медосмотры.