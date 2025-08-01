Нарколог Холдин рассказал о видах заболеваний печени из-за спиртного

01 августа 2025, 14:15

оригинал Фото: istockphoto.com/Natali_Mis

Спиртные напитки ухудшают работу печени и постепенно разрушают этот орган. О том, какие именно недуги скрываются под общим названием «алкогольная болезнь печени», рассказал психиатр-нарколог, главный внештатный специалист министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин.





В понятие «алкогольная болезнь печени» входят алкогольный фиброз и склероз печени, жировая дистрофия печени, алкогольный гепатит и цирроз, а также рак печени.





«Жировая дистрофия печени — это накопление жировой ткани в клетках печени. При отказе от спиртного эта болезнь обратима. Алкогольный гепатит — это воспалительный процесс в печени, который со временем может прогрессировать до цирроза печени. А это уже финальная стадия алкогольной болезни печени. При ней ткани становятся рубцовыми, и печень не может нормально функционировать», — отметил Виталий Холдин.

«Важно понимать, что даже небольшие дозы спиртного, которые принимают регулярно, могут привести к изменению состояния органа», — подчеркнул Виталий Холдин.