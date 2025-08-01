Российской студентке с переломом ноги отказали в лечении

01 августа 2025, 13:01

В Волгограде врачи отказались лечить студентку с переломом ноги

Фото: iStock/SEASTOCK

В Волгограде студентке с переломом ноги отказали в медицинской помощи. Об этом в своем телеграм-канале сообщило местное издание V1.ru.





Инцидент произошел в Дзержинском районе областного центра. Девушка обратилась к врачам, но они по неясной причине ей не помогли. Сестра россиянки выносила ее из поликлиники на себе.

«Положиться Ульяне пришлось на хрупкие плечи сестры, которая буквально вынесла девушку из поликлиники», — говорится в публикации.