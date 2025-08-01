Российской студентке с переломом ноги отказали в лечении
В Волгограде врачи отказались лечить студентку с переломом ноги
В Волгограде студентке с переломом ноги отказали в медицинской помощи. Об этом в своем телеграм-канале сообщило местное издание V1.ru.
Инцидент произошел в Дзержинском районе областного центра. Девушка обратилась к врачам, но они по неясной причине ей не помогли. Сестра россиянки выносила ее из поликлиники на себе.
«Положиться Ульяне пришлось на хрупкие плечи сестры, которая буквально вынесла девушку из поликлиники», — говорится в публикации.В облздраве отметили, что пострадавшей должны были предоставить костыли или кресло, но допустили, что оба предмета могли отсутствовать в учреждении.