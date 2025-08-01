Врач Лепилова: новую одежду необходимо стирать из-за формальдегида

01 августа 2025, 13:11

Фото: iStock/AnnaStills

Врач-терапевт, врач-невролог медицинской компании СберЗдоровье Полина Лепилова заявила, что очень важно стирать только купленную одежду из-за формальдегида, который может находиться в ней.





Как объяснила эксперт изданию «Газета.Ru», это вещество чаще всего используется на многих этапах производства, в том числе при окрашивании, антисептической пропитке и обработке от сминания. Формальдегид является консервантом, который при попадании на кожу может вызывать раздражение, шелушение и даже контактный дерматит.



К тому же при производстве нередко применяются вредные для здоровья анилиновые красители и никель. Данные вещества могут провоцировать аллергические реакции, которые могут появиться даже после одной примерки.





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«Перед тем как попасть к покупателю, одежда могла находиться в условиях, далеких от идеальной чистоты: ее могли транспортировать без специальной упаковки, хранить на пыльных складах и подвергать контакту с загрязненными поверхностями. Таким образом, на поверхности тканей могут сохраняться, например, бактерии Staphylococcus aureus и грибок Candida albicans, которые могут вызывать кожные инфекции», — отметила Лепилова.