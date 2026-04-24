Нарколог Холдин рассказал о влиянии алкоголя на эффективность вакцинации
Прививки защищают организм от опасных болезней и осложнений, однако спиртное может помешать формированию иммунного ответа. О том, как это происходит, рассказал психиатр-нарколог, главный внештатный специалист Минздрава Московской области Виталий Холдин, сообщает пресс-служба ведомства.
Врач отметил, что алкоголь подавляет иммунную систему.
«Даже от небольшой дозы спиртного активность клеток, отвечающих за распознавание чужеродных агентов и выработку антител, заметно снижается. Уменьшается и их количество, и эффективность», — сказал Холдин.Кроме того, на формирование иммунитета нужны ресурсы, а спиртное «перетягивает» их на себя.
«Алкоголь вызывает интоксикацию, увеличивает нагрузку на печень и нарушает обмен веществ. Поэтому организм направляет все силы на его выведение, и прививка может «пройти незамеченной», — добавил нарколог.Он также предупредил, что спиртное способно усилить негативную реакцию на вакцинацию — спровоцировать повышение температуры, увеличить общую слабость, а также отёк на месте укола.