Нарколог Холдин рассказал о влиянии алкоголя на эффективность вакцинации

24 апреля 2026, 12:05

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Прививки защищают организм от опасных болезней и осложнений, однако спиртное может помешать формированию иммунного ответа. О том, как это происходит, рассказал психиатр-нарколог, главный внештатный специалист Минздрава Московской области Виталий Холдин, сообщает пресс-служба ведомства.





Врач отметил, что алкоголь подавляет иммунную систему.





«Даже от небольшой дозы спиртного активность клеток, отвечающих за распознавание чужеродных агентов и выработку антител, заметно снижается. Уменьшается и их количество, и эффективность», — сказал Холдин.

«Алкоголь вызывает интоксикацию, увеличивает нагрузку на печень и нарушает обмен веществ. Поэтому организм направляет все силы на его выведение, и прививка может «пройти незамеченной», — добавил нарколог.