Нарколог Холдин рассказал, сколько лет жизни крадёт никотин
Курение ускоряет старение организма и значительно сокращает жизнь. Об этом рассказал психиатр-нарколог, главный внештатный специалист Минздрава Московской области Виталий Холдин, сообщает пресс-служба ведомства.
Негативное воздействие на человека оказывают токсичные вещества и свободные радикалы, содержащиеся в табачном дыме.
«Токсины повреждают клетки и нарушают синтез эластина и коллагена — белков, которые отвечают за молодость и упругость кожи. Поэтому признаки увядания появляются у курильщиков на десять-двадцать лет раньше, чем у их ровесников», — сказал Холдин.Он добавил, что с курением связано не менее 25 разных заболеваний, и что эта привычка сокращает продолжительность жизни в среднем на 7-12 лет.
«В частности, курильщикам больше, чем остальным, грозит рак лёгких, инсульты, инфаркты, онкологические заболевания пищевода, полости рта и горла», — предупредил эксперт.Он также отметил, что отказ от курения может улучшить здоровье в любом возрасте.