Пассажиров известного вспышкой хантавируса лайнера разыскивают по всему миру

Baza: Пассажиров круизного лайнера MV Hondius ищут по всему миру

Международные службы здравоохранения ведут глобальный поиск пассажиров круизного лайнера MV Hondius. Причиной стала вспышка смертельного хантавируса, которая, вероятно, уже распространилась за пределы судна. Эффективной вакцины против заболевания не существует.





Как пишет телеграм-канал Baza, по меньшей мере 29 пассажиров, сошедших на британской территории острова Святой Елены в апреле после первой зафиксированной смерти на борту, находятся в розыске. Путешественники являются гражданами 12 стран и сейчас могут находиться в любом регионе мира. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально подтвердила пять из восьми предполагаемых случаев заражения, связанных с лайнером, однако число инфицированных может возрасти.



В настоящее время в Нидерландах госпитализированы трое эвакуированных пациентов с симптомами болезни: 41-летний врач, 65-летний турист из Германии и британский гид Мартин Ансти. Параллельно власти проверяют женщину, которая не находилась на борту, но могла заразиться при контакте с кем-то из пассажиров. В случае положительного результата теста этот случай станет первым подтверждённым фактом передачи инфекции вне лайнера.



Один из пассажиров, добравшийся до Швейцарии, ранее был госпитализирован в Цюрихе с положительным тестом на коронавирус (оба заболевания диагностированы одновременно). В Великобритании двое вернувшихся путешественников ушли на самоизоляцию без клинических симптомов инфекции. Ещё двое пассажиров изолированы в Сингапуре, а гражданин Дании, находившийся на борту, остаётся под карантинным наблюдением без признаков заболевания.



Возбудителем вспышки назван андийский штамм хантавируса — редкий, но потенциально опасный вариант болезни. Хотя передача вируса от человека к человеку возможна лишь при тесном контакте и считается ограниченной, власти ряда стран продолжают устанавливать всех пассажиров рейса. Эта мера направлена на полное исключение даже минимального риска дальнейшего распространения инфекции.



