Нарколог Холдин разоблачил миф о средствах от похмелья

Существует немало народных средств, а также различных лекарств от похмелья. Однако в реальности их эффективность весьма невелика, к тому же они могут дополнительно навредить отравленному алкоголем организму. Об этом рассказал психиатр-нарколог, главный внештатный специалисты Минздрава Московской области Виталий Холдин, сообщает пресс-служба министерства.





Большинство так называемых «средств от похмелья» в лучшем случае способны только немного смягчить симптомы — тошноту и головную боль, отметил специалист.





«Надеяться на лекарства и БАДы не только легкомысленно, но и опасно. Эти средства никак не влияют на основное негативное влияние алкоголя на организм, включая повреждение сердечно-сосудистой системы, печени, и мозга, и даже способны усилить это воздействие», — заявил Холдин.