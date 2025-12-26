Достижения.рф

Нарколог Холдин разоблачил миф о средствах от похмелья

оригинал Фото: istockphoto.com/fizkes

Существует немало народных средств, а также различных лекарств от похмелья. Однако в реальности их эффективность весьма невелика, к тому же они могут дополнительно навредить отравленному алкоголем организму. Об этом рассказал психиатр-нарколог, главный внештатный специалисты Минздрава Московской области Виталий Холдин, сообщает пресс-служба министерства.



Большинство так называемых «средств от похмелья» в лучшем случае способны только немного смягчить симптомы — тошноту и головную боль, отметил специалист.

«Надеяться на лекарства и БАДы не только легкомысленно, но и опасно. Эти средства никак не влияют на основное негативное влияние алкоголя на организм, включая повреждение сердечно-сосудистой системы, печени, и мозга, и даже способны усилить это воздействие», — заявил Холдин.
Он объяснил, что обезболивающие таблетки увеличивают нагрузку на почки и печень, а лекарства с фенобарбиталом могут в сочетании с алкоголем стать вызвать психоз и даже привести к коме.

Нарколог также подчеркнул, что категорически нельзя снимать симптомы похмелья новой дозой алкоголя, кофеином или энергетиками: такое «лечение» только ухудшит ситуацию. А единственное надёжное средство от похмелья — это отказ от спиртного.
Лев Каштанов

