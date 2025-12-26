Блогеры собрали 200 млн рублей на лечение сына и потратили все на ставки
Блогерам из Казахстана Даулету и Толкын Тотакановым грозит по семь лет тюрьмы за то, что они потратили на личные нужды 200 млн рублей, собранные на лечение их тяжелобольного сына. Об этом сообщает издание Orda.kz.
По версии обвинения, супруги создали в соцсетях аккаунты на имя своего сына Алишера и объявили сбор средств на его лечение в Турции. Большую часть из собранных 1,5 млрд тенге они потратили на личные нужды: 481 млн тенге на продвижение своих видео и таргетированную рекламу, 345 млн — на погашение долгов, 10 млн — на ставки и азартные игры, 110 млн — на покупку недвижимости и вещей в бутиках.
Вскоре пару обвинили в мошенничестве и легализации денег в особо крупном размере. Прокурор Акторе Бериков запросил семь лет лишения свободы для каждого, конфискацию имущества и запрет на ведение благотворительной деятельности на 10 лет.
Для Толкын, учитывая наличие несовершеннолетнего ребенка, он просит отсрочить приговор на два года, а Даулета — немедленно взять под стражу. Адвокат блогеров отверг обвинения, заявив, что деньги пошли на погашение долгов, а покупка недвижимости не доказана. Суд рассматривает дело.
