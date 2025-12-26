Блогеры собрали 200 млн рублей на лечение сына и потратили все на ставки

26 декабря 2025, 11:09

В Астане блогеры потратили 1,5 млрд тенге на личные нужды вместо лечения сына

Фото: iStock/Zolnierek

Блогерам из Казахстана Даулету и Толкын Тотакановым грозит по семь лет тюрьмы за то, что они потратили на личные нужды 200 млн рублей, собранные на лечение их тяжелобольного сына. Об этом сообщает издание Orda.kz.