Алексея Серебрякова госпитализировали из-за обострения хронического бронхита
Актёра Алексея Серебрякова госпитализировали из-за обострения хронического бронхита. В декабре 61-летний артист несколько дней провёл в больнице с одышкой и сильным кашлем, после чего врачи настоятельно рекомендовали ему отказаться от курения.
Как сообщает Telegram-канал Mash, Серебрякова доставили в медучреждение в состоянии средней тяжести. Медики диагностировали обострение хронического заболевания лёгких, связанное с многолетним курением. Актёр курит с 13 лет и, по его словам, выкуривает до двух пачек сигарет в день. Именно никотиновая зависимость, как считают врачи, стала ключевым фактором ухудшения его состояния.
Несмотря на рекомендации специалистов, полностью отказаться от вредной привычки Серебряков не готов. Сейчас он уже выписан и находится дома. Врачи советуют ему хотя бы сократить количество сигарет, регулярно делать дыхательную гимнастику и наблюдаться у специалистов, так как при продолжении курения риск развития хронической обструктивной болезни лёгких остаётся высоким.
