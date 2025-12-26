26 декабря 2025, 11:21

Алексей Серебряков (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Актёра Алексея Серебрякова госпитализировали из-за обострения хронического бронхита. В декабре 61-летний артист несколько дней провёл в больнице с одышкой и сильным кашлем, после чего врачи настоятельно рекомендовали ему отказаться от курения.