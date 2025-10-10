Александра Збруева срочно перевели в спеццентр из-за подозрения на онкологию
Народный артист РСФСР Александр Збруев был экстренно направлен из НИИ им. Склифосовского для углублённого обследования. Всё из-за выявленного на УЗИ образования, похожего на опухоль.
Проблемы со здоровьем у 87-летнего актёра начались 9 сентября — за день до юбилейной постановки «Вишнёвого сада» в театре Ленком. Збруев жаловался на слабость и головокружение и не смог выйти на сцену. Врачи рекомендовали ему постельный режим.
7 октября артист вызвал скорую помощь из-за сильных спазмов в области живота, а затем самостоятельно поехал в больницу. Там ему провели УЗИ, которое выявило образование, после чего Збруева направили на биопсию для уточнения диагноза.
