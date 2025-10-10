Александра Збруева срочно перевели в спеццентр из-за подозрения на онкологию

10 октября 2025, 11:38

Александр Збруев (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Народный артист РСФСР Александр Збруев был экстренно направлен из НИИ им. Склифосовского для углублённого обследования. Всё из-за выявленного на УЗИ образования, похожего на опухоль.