Нарколог Холдин развеял миф о безопасности малых доз алкоголя для беременных

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Утверждение о безобидности бокала вина за ужином для беременных – это опасный миф. Употребление спиртного во время беременности приводит к серьёзным последствиям для здоровья ребёнка, сообщил главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.
«Безопасных доз алкоголя нет. Одно время в обществе закрепился миф о том, что небольшое количество сухого вина не повредит. Но все последние исследования опровергли это. Употребляя алкоголь во время беременности, женщина наносит вред не только себе, но и малышу. Алкоголь попадает в кровь ребёнка, проникая через плаценту. А печень малыша ещё недостаточно развита, чтобы перерабатывать такие токсины», – пояснил специалист.По словам Холдина, одно из самых серьёзных последствий – фетальный алкогольный синдром. Он опасен физическими аномалиями, задержкой роста и умственного развития, поведенческими проблемами. Такие дети часто страдают от нарушений внимания, памяти и способности к обучению.
Как подчеркнул нарколог, даже небольшие дозы алкоголя могут негативно воздействовать на развитие мозга и нервной системы младенца. Поэтому во время беременности важно придерживаться здорового образа жизни, правильно питаться, высыпаться, отказаться от курения и алкоголя.
В пресс-службе Минздрава Московской области напомнили, что сейчас проходит Неделя здоровья матери и ребёнка.
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Лора Луганская