В подмосковном Минздраве подтвердили, что на мужчину в лесу напал медведь

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В муниципальном округе Шаховская на мужчину напал медведь. Информацию об этом подтвердил зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
«Хочу поделиться слаженной работой экстренных служб. Благодаря участию МЧС и егерей удалось найти мужчину, на которого напал медведь, и вертолётом санитарной авиации Центра медицины катастроф эвакуировать в больницу. Борт доставил пациента в Красногорскую больницу, где его приняла мультидисциплинарная бригада врачей. Состояние пострадавшего оценивается как тяжёлое, он в реанимации. Проводятся необходимые обследования. Врачи готовят пациента к операции», – написал Забелин в своём телеграм-канале.Там же он разместил видео эвакуации пострадавшего.
Информация о том, что в подмосковном лесу медведь едва не загрыз человека, ранее появилась в телеграм-канале «112». Сообщалось, что 29-летний Сергей из Смоленской области отправился в лес на поиски оленьих рогов.
В нескольких километрах от деревни Соколово хищник внезапно напал на мужчину и нанёс ему серьёзные травмы – рваные раны головы, плеча и груди, а также сломал плечо. Через некоторое время хищник отпустил жертву, а пострадавшему удалось дозвониться до спасателей.
До этого СМИ писали, что в ноябре 2022 года лесничие обнаружили в этом районе следы медведицы с медвежонком.
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Лора Луганская