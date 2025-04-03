В подмосковном Минздраве подтвердили, что на мужчину в лесу напал медведь

Стартовавший в Подмосковье с приходом тепла сезон пикников может легко перейти в сезон пожаров, если не соблюдать правил. Об этом предупредили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области. Там напомнили, что 20 марта в регионе начался пожароопасный период.