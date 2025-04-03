В больнице рассказали о состоянии пострадавшего от нападения медведя в подмосковном лесу

Видео: t.me/zabelinm
Мужчину, на которого в подмосковном лесу напал медведь, поместили в реанимацию. Он получает интенсивную терапию, рассказала врач анестезиолог-реаниматолог отделения анестезиологии реанимации Красногорской больницы Олеся Шабунова.
«Поступило сообщение от Центра медицины катастроф о тяжёлом пациенте. Он доставлен в Красногорскую больницу и осмотрен мультидисциплинарной бригадой в составе реаниматологов, хирургов, нейрохирургов, офтальмологов и отоларингологов. Мужчина получает интенсивную терапию в условиях реанимации», – рассказала врач.Соответствующее видео зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин разместил в своём телеграм-канале.
Ранее Забелин рассказал, что в лесу в муниципальном округе Шаховская на мужчину внезапно набросился медведь. Благодаря участию МЧС и егерей удалось найти его и вертолётом санитарной авиации Центра медицины катастроф эвакуировать в больницу. Состояние пострадавшего оценивается как тяжёлое.
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Лора Луганская