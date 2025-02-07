Нарколог Холдин развеял миф о «водном фильтре» в кальяне

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Многие считают курение кальяна безобидной привычкой из-за того, что находящаяся в кальяне вода якобы отфильтровывает вредные вещества. Несостоятельность этого мифа раскрыл главный внештатный психиатр-нарколог министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин.
«Среди молодёжи бытует мнение, будто бы вода в колбе кальяна задерживает вредные вещества. Однако на самом деле никакой очищающей функции она не несет, а просто механически охлаждает пар, чтобы он не обжег горло», — сказал Виталий Холдин.Он подчеркнул, что курение кальян не менее вредно, чем обычные сигареты, и так же повышает риск смертельных онкологических заболеваний. Кроме того, и кальян, и электронные сигареты увеличивают вероятность развития астмы, хронического бронхита и заболеваний сердечно-сосудистой системы.
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