Обучение грудному вскармливанию прошли более 36 тысяч жительниц Подмосковья
Свыше 36 тысяч жительниц Московской области прошли бесплатное обучение грудному вскармливанию с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
Обучение проводят в подмосковных роддомах, перинатальных центрах и детских поликлиниках.
«Занятия женщины могут посещать как в период беременности, так и после рождения ребенка. Уроки проводят опытные специалисты, которые не только объясняют правила и учат необходимым навыкам, но и оказывают эмоциональную поддержку», — отметил зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.Подробная информация о системе родовспоможения в Московской области размещается на портале «Стань мамой в Подмосковье».