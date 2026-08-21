Нарколог Холдинг развеял мифы о трёх народных средствах от алкоголизма

21 августа 2026, 11:45

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

В попытках избавить себя или близких от алкогольной зависимости люди нередко прибегают к различным народным средствам. Но, как правило, они неэффективны, а в некоторых случаях могут принести вред. Об этом рассказал главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин, сообщает пресс-служба министерства.





Иногда алкоголику рекомендуют тайно подмешивать травяные отвары, якобы отвращающие от спиртного.





«Такое «скрытое» лечение может дать только краткосрочный результат, потом всё вернётся на круги своя», — предупредил Холдин.

«Надо отдавать себе отчёт, что заговоры и обряды никак не влияют ни на биохимические процессы в мозге, ни на механизмы зависимости», — сказал эксперт.

«Такое «лечение» при зависимости приводит к употреблению алкоголя в тех же, а иногда и в больших дозах», — подчеркнул Холдин.