Нарколог Холдинг развеял мифы о трёх народных средствах от алкоголизма
В попытках избавить себя или близких от алкогольной зависимости люди нередко прибегают к различным народным средствам. Но, как правило, они неэффективны, а в некоторых случаях могут принести вред. Об этом рассказал главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин, сообщает пресс-служба министерства.
Иногда алкоголику рекомендуют тайно подмешивать травяные отвары, якобы отвращающие от спиртного.
«Такое «скрытое» лечение может дать только краткосрочный результат, потом всё вернётся на круги своя», — предупредил Холдин.Люди также до сих пор нередко прибегают к различным магическим практикам и ищут помощи у знахарей и целителей, что совершенно бессмысленно.
«Надо отдавать себе отчёт, что заговоры и обряды никак не влияют ни на биохимические процессы в мозге, ни на механизмы зависимости», — сказал эксперт.А народный способ перейти с крепких напитков на слабоалкогольные как якобы более безопасные может только навредить.
«Такое «лечение» при зависимости приводит к употреблению алкоголя в тех же, а иногда и в больших дозах», — подчеркнул Холдин.Он добавил, что самый прямой и правильный путь борьбы с алкоголизмом — это обращение к наркологу.