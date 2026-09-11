Педагог из Химок Рябухин признан одним из лучших наставников России

11 сентября 2026, 21:17

оригинал А. Рябухин (Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки)

Химкинский преподаватель Артём Рябухин занял второе место на Всероссийском конкурсе Русского географического общества «Лучший наставник в походе». Он выступал в номинации «Многодневное путешествие», сообщили в пресс-службе администрации городского округа.





Участие в конкурсе приняли 554 представителей 58 регионов страны. 12 финалистов проходили заключительные испытания в природном парке «Оленьи ручьи» в Свердловской области. Их подопечными стали 80 московских школьников в возрасте от 11 до 17 лет.

«Из-за дождей и штормового предупреждения многодневный поход сократили до двух дней и одной ночёвки. За день группы проходили до 15 километров. Жюри оценивало не только знания участников конкурса, но и умение работать с детьми, принимать решения на маршруте и превращать трудности в часть образовательного процесса», – рассказали в администрации.