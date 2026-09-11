Педагог из Химок Рябухин признан одним из лучших наставников России
Химкинский преподаватель Артём Рябухин занял второе место на Всероссийском конкурсе Русского географического общества «Лучший наставник в походе». Он выступал в номинации «Многодневное путешествие», сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Участие в конкурсе приняли 554 представителей 58 регионов страны. 12 финалистов проходили заключительные испытания в природном парке «Оленьи ручьи» в Свердловской области. Их подопечными стали 80 московских школьников в возрасте от 11 до 17 лет.
«Из-за дождей и штормового предупреждения многодневный поход сократили до двух дней и одной ночёвки. За день группы проходили до 15 километров. Жюри оценивало не только знания участников конкурса, но и умение работать с детьми, принимать решения на маршруте и превращать трудности в часть образовательного процесса», – рассказали в администрации.Разработанные участниками маршруты продолжат использовать после завершения конкурса. Лучшие практики передадут особо охраняемым природным территориям и включат в методическую базу РГО.
Артём руководит проектом «Дикие тропы». Он является педагогом дополнительного образования, лектором и амбассадором Общероссийского общества «Знание», а также руководителем Молодёжного клуба Русского географического общества.
Проект стартовал в Химках в 2022 году. Особенность программы - в полном погружении в естественную среду. Ребят учат ориентироваться на местности, оказывать первую помощь и проводить научные эксперименты под открытым небом.