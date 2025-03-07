Нарколог предупредил беременных о ломках у младенцев из-за алкоголя и наркотиков

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Приём наркотиков или употребление алкоголя во время беременности может привести к рождению ребёнка с уже сформированной зависимостью, что чревато рисками для его здоровья и физического и интеллектуального развития, об этом предупредил психиатр-нарколог, главный внештатный специалист министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин.
«К сожалению, если будущая мама употребляет наркотики или алкоголь, это не может пройти для ребенка бесследно. Существует так называемый неонатальный абстинентный синдром: у таких детей сразу после рождения наступает «ломка»: ведь на протяжении длительного времени ребенок получал эти вещества от матери», — сказал Холдин.Он добавил, что такие дети рождаются, как правило, с дефицитом веса, отличаются беспокойным поведением и много плачут.
«Впоследствии такие дети могут иметь проблемы с развитием, ростом, памятью», — отметил Виталий Холдин.Он подчеркнул, что к беременности важно готовиться заранее и важнейшей составляющей этой подготовки является переход к здоровому образу жизни.
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