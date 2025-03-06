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В Москве хирурги спасли школьника с редким нервно-мышечным заболеванием пищевода

Фото: istockphoto/Georgiy Datsenko

Фото: istockphoto/Georgiy Datsenko

Московские хирурги НИИ неотложной детской хирургии и травматологии клиники доктора Рошаля спасли 16-летнего школьника с редким нервно-мышечным заболеванием пищевода. Об этом сообщили в столичном департаменте здравоохранения. У мальчика с жалобами на боли и чувство «застрявшей еды», как отмечается, диагностировали ахалазию кардии, когда отмирают нервные клетки пищевода, отвечающие за перистальтику, открытие клапана и сфинктера между желудком и пищеводом.
«Медики за час сделали пациенту пероральную эндоскопическую миотомию: под общим наркозом рассекли мышцы пищевода, восстановив прохождение еды из пищевода в желудок. Если раньше ребенок не мог глотать пищу, то на следующий день после процедуры он смог употреблять жидкую еду, а через две недели – обычную», — пишет «Москва 24» после беседы с пресс-службой ведомства.
В то же время в Подмосковье врачи спасли новорожденного малыша с двумя серьезными диагнозами — тотально аномальным дренажем легочных вен и коарктацией аорты. Как сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на РИАМО, мальчика прооперировали в Детском клиническом центре имени Л. М. Рошаля.
«Каждый из этих диагнозов является критическим отдельно. В данном случае у мальчика обнаружилась комбинация двух таких пороков, при этом вес ребенка составлял менее трех килограммов. <…> Мы провели ему радикальную операцию. В условиях искусственного кровообращения исправили коарктацию аорты и устранили аномальный дренаж. Операция прошла успешно», — приводят в издании слова главного внештатного кардиохирурга региона Андрея Свободова.
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«Надо быть готовыми»: эпидемиолог раскрыл вероятность повторения пандемии
Эпидемиолог Тотолян: высока вероятность повторения пандемии, подобной COVID-19
06 марта 2025, 15:55

Фото: iStock/tuachanwatthana

На сегодняшний день вероятность повторения пандемии, подобной COVID-19, достаточно высока. Об этом заявил директор Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян. По его словам, вся история человечества — это борьба с эпидемиями, но когда придет новая — спрогнозировать невозможно.
«Но готовыми надо быть. Опыт, накопленный в процессе прошедшей пандемии, с этой точки зрения, является незаменимым. В моём представлении, можно однозначно ответить, что, скорее всего, это будет вирусная инфекция. Потому что таких эпидемий, пандемий бактериального происхождения давно не было. А вирусы гораздо быстрее меняются, бактерии более стабильны, поэтому иммунная прослойка существует», — поделился эпидемиолог в беседе с «Петербургским дневником».
Тем временем врач-диетолог Михаил Гинзбург назвал продукты, которые снимают воспаление и тканей и эффективны в профилактике онкологии. В разговоре с «Вечерней Москвой» специалист указал на такие свойства у следующих продуктов: лосось, скумбрия, гречка, овсянка, цельнозерновой грубый хлеб, любые ягоды и овощи, фасоль, соя, горошек, творог, молоко и кефир.
«Все они снижают риски тканевого воспаления, которое является причиной возникновения рака, а также защищают генетический аппарат клеток от клеточных мутаций», — заявил диетолог.
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Диетолог раскрыла, что поможет избежать ожирения
Диетолог Игнатикова: во избежание ожирения нужно отказаться от обработанной пищи
05 марта 2025, 16:00

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Для профилактики ожирения следует отказаться от употребления обработанных пищевых продуктов, ограничить потребление сладостей и уделять минимум 150 минут активной физической нагрузке в неделю. Об этом заявила врач-терапевт, диетолог Елена Игнатикова. По ее словам, также следует избегать большого количества стрессовых ситуаций.
«Избегайте обработанных пищевых продуктов. Сильно обработанные продукты, такие как белый хлеб, сдобная выпечка и многие снеки, являются источником пустых калорий, которые быстро накапливаются. Есть множество полезных альтернатив обработанным продуктам, которые могут быть такими же вкусными: несоленый миндаль, кешью, грецкие орехи, жареный нут, листья салата вместо лаваша, ягоды с йогуртом, яблочные чипсы», — поделилась специалист в беседе с «Известиями».
Тем временем в Госдуме заявили, что ожирение и вовсе нужно внести в число социально-значимых заболеваний и создать государственную программу по борьбе с ним. В разговоре с «Газетой.Ru» депутат Алексей Курины отметил, что в России следует запретить рекламу вредной еды и усилить пропаганду здорового питания.
«Методов противодействия множество, включая законодательные: введение системы «светофор» при маркировке продуктов, включение в программу госгарантий (в том числе в базовую программу ОМС) дополнительных методов лечения ожирения», — также подчеркнул парламентарий.
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Вице-президент РСТ Горин: заражений лихорадкой денге среди туристов из РФ нет
05 марта 2025, 15:12

Фото: iStock/nechaev-kon

Заражений лихорадкой денге среди российских туристов в Индонезии нет, также не зафиксированы жалобы от путешественников из РФ в Таиланде, Вьетнаме и на Бали. Об этом заявил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. Он также сослался на информацию от страховых компаний, согласно которой основные жалобы — это ОРВИ и желудочные расстройства.
«К сожалению, у ряда туристов есть очень сильная аллергическая реакция вообще на укусы насекомых. Бывают ситуации, когда просто укус мошки может вызвать сильный аллергический шок. Для этого страховки необходимы», — поделился турэскперт в беседе с «Москвой 24».
В свою очередь генетик, врач превентивной медицины Кристина Кузнецова рассказала, что на данный момент эффективной вакцины от лихорадки денге не существует. В разговоре с «Вечерней Москвой» специалист подчеркнула, что имеющуюся вакцину применяют только тем, кто уже переболел вирусом, а также в местах массового распространения болезни.
«На территории нашей страны отсутствуют условия для формирования местной циркуляции возбудителя — комаров, которые являются переносчиками данного заболевания. Даже если человек прилетает с этим заболеванием, он не может заразить им окружающих. Лихорадка денге не передается от человека к человеку. Только если не заболела беременная женщина — тогда может произойти инфицирование плода», — добавила генетик.
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«Смертельно опасно»: На Бали десятки российских туристов заразились лихорадкой Денге
SHOT: Российские туристы страдают от лихорадки Денге на Бали
02 марта 2025, 14:25

Фото: istockphoto/jarun011

Десятки российских туристов на популярном курортном острове Бали в Индонезии подхватили опасную вирусную инфекцию, заражение которой порой приводит к летальному исходу. Речь идёт о тропической лихорадке Денге.
Переносчиками болезни являются комары, напоминает телеграм-канал SHOT. Всего с начала года в островном государстве зафиксировано уже более шести тысяч случаев заболевания. Также отмечено 28 смертельных случаев. Заражения происходят в том числе и в туристических районах Чангу, Улувату, Семиньяк и других.

В настоящее время эпидемиологическую ситуацию усугубляет начавшийся сезон дождей. Отдыхающие рассказывают, что заболевшие переносят лихорадку Денге очень тяжело. У них отнимаются ноги, появляются галлюцинации, желтеет кожа. Одна из переболевших россиянок поведала, что из-за тромбоцитопении у нее лопались капилляры и шла кровь из носа Однако через четыре дня ей стало легче и её выписали из больницы.

Местные после комариных укусов болеют порой целыми семьями. При этом переболевшие лихорадкой Денге вполне могут заразиться повторно, так как известны четыре разных штамма вируса. Из-за растущей паники среди отдыхающих появляются и новые мошеннические схемы. Например, туристам предлагают какие-то чудодейственные «капельницы Денге» за баснословные деньги. Ещё не подхватившие лихорадку россияне торопятся покинуть остров. Другие остаются, надеясь, что их минует участь заболевших соотечественников.

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Офтальмолог рассказала о противопоказаниях при ношении линз
Офтальмолог Чурганова: контактные линзы нельзя носить при воспалении глаз
28 февраля 2025, 22:42

Фото: iStock/Daryna Pyrig

Контактные линзы нельзя использовать при воспалении или повреждении глаз и век и при возникновении аллергических реакций. Об этом рассказала врач-офтальмолог медицинской компании Мария Чурганова.
Специалист пояснила, что линзы не стоит носить во время простудных заболеваний, периода беременности и психических расстройствах.

«Неправильное использование контактных линз может привести к воспалению поверхности глаз, а также к развитию кератита — острого воспаления роговицы, а в некоторых случаях к изъязвлению роговицы, что, в свою очередь, представляет серьезную угрозу для зрения», — пояснила Чурганова в беседе с «Известиями».

По ее словам, важно не нарушать сроки ношения линз и соблюдать правила гигиены по их использованию. Специалист порекомендовала надевать линзы до умывания, а снимать — после.

Кроме того, сначала следует хорошо помыть руки и обработать сами линзы, уточнила врач. Хранить линзы нужно строго в свежем специальном растворе и чистом контейнере, и ни в коем случае их нельзя промывать водой из-под крана.

Также Чурганова добавила, что иногда линзы могут вызывать аллергию, и воспалительные процессы на поверхности глаз. Так, перед их использованием необходимо проконсультироваться с врачом, заключила эксперт.

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