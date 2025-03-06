В Москве хирурги спасли школьника с редким нервно-мышечным заболеванием пищевода

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Московские хирурги НИИ неотложной детской хирургии и травматологии клиники доктора Рошаля спасли 16-летнего школьника с редким нервно-мышечным заболеванием пищевода. Об этом сообщили в столичном департаменте здравоохранения. У мальчика с жалобами на боли и чувство «застрявшей еды», как отмечается, диагностировали ахалазию кардии, когда отмирают нервные клетки пищевода, отвечающие за перистальтику, открытие клапана и сфинктера между желудком и пищеводом.
«Медики за час сделали пациенту пероральную эндоскопическую миотомию: под общим наркозом рассекли мышцы пищевода, восстановив прохождение еды из пищевода в желудок. Если раньше ребенок не мог глотать пищу, то на следующий день после процедуры он смог употреблять жидкую еду, а через две недели – обычную», — пишет «Москва 24» после беседы с пресс-службой ведомства.В то же время в Подмосковье врачи спасли новорожденного малыша с двумя серьезными диагнозами — тотально аномальным дренажем легочных вен и коарктацией аорты. Как сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на РИАМО, мальчика прооперировали в Детском клиническом центре имени Л. М. Рошаля.
«Каждый из этих диагнозов является критическим отдельно. В данном случае у мальчика обнаружилась комбинация двух таких пороков, при этом вес ребенка составлял менее трех килограммов. <…> Мы провели ему радикальную операцию. В условиях искусственного кровообращения исправили коарктацию аорты и устранили аномальный дренаж. Операция прошла успешно», — приводят в издании слова главного внештатного кардиохирурга региона Андрея Свободова.Читайте также:
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