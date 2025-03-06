Врач объяснил, почему дорожает пластическая хирургия

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Пластическая хирургия в России дорожает из-за инфляции в стране, введенных санкций и проблемами с импортозамещением многих материалов. Об этом заявил главврач клиники Art Plastic Тигран Алексанян в беседе с RuNews24.ru.
По его словам, пластическую хирургию можно назвать зеркалом экономических процессов, на ней отражаются все те же факторы, что и на других сферах. В пример он привел медицинские пластыри, которые за последнее время подорожали со 100 до 500 рублей за штуку.
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«Подорожание материалов, рост зарплат и общая инфляция — это объективные факторы, влияющие на стоимость. В конечном итоге, заключительная цена процедуры — это результат баланса между ценой и качеством, определяемого больницей и пациентом», — пояснил он.Читайте также:
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