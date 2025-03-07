Инфекционист объяснила, как распознать клещевой боррелиоз

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При заражении клещевым боррелиозом, который эти насекомые переносят преимущественно в Центральной России, на коже появляется ярко-розовое пятно. Об этом рассказала врач-инфекционист Елена Мескина. По ее словам, при оперативном лечении перенести заболевание довольно легко, зараженному даже не потребуется ложиться в больницу.
«Если среагировать быстро, выздороветь нетрудно – достаточно пропить двухнедельный курс антибиотиков. Плюс нужно прилежно соблюдать режим, чтобы эффективность лечения была очень высокой. <…> Однако, если вовремя не заметить инфекцию, она может протекать вплоть до трех месяцев и впоследствии приобрести хроническую форму. Это даст осложнения на суставы, сердце и головной мозг», — отметила врач в беседе с «Москвой 24».В свою очередь руководитель направления разработки продуктов медицинского страхования Светлана Базаренко поделилась советами, во что стоит одеваться перед прогулкой на природе, чтобы минимизировать риски укуса клеща. Как сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на RT, эксперт указала на одежду с длинными рукавами и высоким воротником, высокую обувь, куда можно будет заправить штаны, а также головной убор или капюшон.
«Перед выходом на природу обработайте одежду специальным репеллентом, но избегайте его попадания на кожу. Репелленты не дают полной защиты, поэтому используйте их в сочетании с другими мерами предосторожности. Регулярно осматривайте себя и близких, особенно тщательно — после возвращения домой», — приводят в издании слова Базаренко.Читайте также:
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