Кардиолог назвала основную причину смертности от болезней сердца

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Повсеместная доступность быстрых углеводов и жирной пищи является основной причиной высокой смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщила врач-кардиолог высшей категории Татьяна Погода. По ее словам, важно контролировать свои пищевые привычки и переходить на дробное питание, чтобы контролировать вес.
«Современные магазины предлагают множество конфет, булочек, сладостей и бургеров, что ведет к увеличению веса и развитию атеросклероза. Эти изменения в рационе произошли относительно недавно. К примеру, раньше такие блюда, как салат оливье, готовили лишь несколько раз в год, тогда как сейчас они доступны ежедневно. Переход на такую пищу отрицательно влияет на здоровье, особенно при употреблении готовых блюд вместо домашней кулинарии», — пояснила кардиолог в беседе с «Петербургским дневником».В свою очередь врач-иммунолог Ирина Ярцева указала на опасность напитков с содержанием сахара. В разговоре с RT специалист подчеркнула, что они могут стать причиной развития множества тяжелых заболеваний. Она также напомнила, что в природе сахар содержится лишь во фруктах, которые являются сезонными плодами и содержат клетчатку, что не позволят есть их в больших количествах.
«Сахаросодержащие напитки очень вредны. Они вызывают в первую очередь риск развития сахарного диабета, если длительно их применять. Также это усугубляет развитие атеросклероза, сердечно-сосудистых заболеваний, инсультов, инфарктов. Приводит к ожирению», — пояснила врач.Читайте также:
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