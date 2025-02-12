Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Здоровье/ Кардиолог назвала основную причину смертности от болезней сердца

Кардиолог назвала основную причину смертности от болезней сердца

Кардиолог Погода: быстрые углеводы и жирная пища приводят к проблемам с сердцем
Фото: iStock/manassanant pamai

Фото: iStock/manassanant pamai

Повсеместная доступность быстрых углеводов и жирной пищи является основной причиной высокой смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщила врач-кардиолог высшей категории Татьяна Погода. По ее словам, важно контролировать свои пищевые привычки и переходить на дробное питание, чтобы контролировать вес.
«Современные магазины предлагают множество конфет, булочек, сладостей и бургеров, что ведет к увеличению веса и развитию атеросклероза. Эти изменения в рационе произошли относительно недавно. К примеру, раньше такие блюда, как салат оливье, готовили лишь несколько раз в год, тогда как сейчас они доступны ежедневно. Переход на такую пищу отрицательно влияет на здоровье, особенно при употреблении готовых блюд вместо домашней кулинарии», — пояснила кардиолог в беседе с «Петербургским дневником».
В свою очередь врач-иммунолог Ирина Ярцева указала на опасность напитков с содержанием сахара. В разговоре с RT специалист подчеркнула, что они могут стать причиной развития множества тяжелых заболеваний. Она также напомнила, что в природе сахар содержится лишь во фруктах, которые являются сезонными плодами и содержат клетчатку, что не позволят есть их в больших количествах.


«Сахаросодержащие напитки очень вредны. Они вызывают в первую очередь риск развития сахарного диабета, если длительно их применять. Также это усугубляет развитие атеросклероза, сердечно-сосудистых заболеваний, инсультов, инфарктов. Приводит к ожирению», — пояснила врач.
Читайте также:

Диетолог рассказала, как сократить тягу к сахару

Врач назвала полезные качества пиццы

Онколог назвал средний возраст выявления рака в России
#изменения
#салат
#кардиолог
#здоровье
#врач
#диетолог
#возраст
#магазины
#сахар
#напитки
#переход
#блюда
#опасность
#развитие
Врач перечислила витамина, которых особенно не хватает зимой
Терапевт Лапа: витаминов A, C и D чаще всего не хватает в зимний период
12 февраля 2025, 13:11

Фото: iStock/Valentyna Yeltsova

Витаминов A, C и D чаще всего не хватает россиянам в зимний период. Об этом сообщила врач-терапевт Людмила Лапа. По ее словам, дефицит витамина D часто встречается зимой из-за недостатка солнечного света, а нехватка витамина А проявляется шелушение кожи и губ, что говорит о нарушении иммунной защиты.
«Витамин C тоже необходим: он отвечает за иммунитет, хорошее состояние стенок сосудов. Если его не хватает, беспокоят кровотечения. Например, как только появляется кровь при чистке зубов, значит, помимо похода к стоматологу, нужно добавлять в рацион витамин С – можно пить теплый чай с лимоном», — пояснила врач в беседе с «Москвой 24».
В свою очередь диетолог Ольга Редина рассказала, как правильно питаться, чтобы сохранить фигуру, особенно после 50 лет. В разговоре с «Вечерней Москвой» эксперт отметила, что с возрастом обмен веществ замедляется, потому похудение может длиться дольше. В этом случае, подчеркнула она, следует придерживаться правильного режима питания.
«Он включает в себя три основных приема пищи и два перекуса. Именно такой подход к питанию позволяет поддерживать обмен веществ на высоком уровне, минимизирует чувство голода и предотвращает резкие скачки сахара в крови. Это особенно важно для людей после 50 лет, потому что в зрелом возрасте многие страдают от инсулинорезистентности и сахарного диабета второго типа», — поделилась Редина.
Читайте также:

Кардиолог назвала основную причину смертности от болезней сердца

Диетолог рассказала, как сократить тягу к сахару

Врач назвала полезные качества пиццы
#эксперт
#кровь
#кардиолог
#врач
#диетолог
#чай
#иммунитет
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Диетолог рассказала, как сократить тягу к сахару
Диетолог Королева: чтобы есть меньше сахара, нужно есть углеводные молекулы
11 февраля 2025, 19:47

Фото: istockphoto/Andrii Shablovskyi

Ежедневно мы принимаем в пищу столько сахара, что организм не в состоянии его переработать и использовать полезным для себя образом. А многие, вдобавок к этому, употребляют быстрые углеводы в виде шоколада, булочек и другого. Это все, по мнению специалистов, провоцирует различные заболевания.
Доктор медицинских наук, диетолог Маргарита Королева в беседе с «Радио 1» заявила, что если у человека есть предрасположенность к метаболическим изменениям, то нужно упорядочить потребление сахара для того, чтобы не войти в зону риска и не разрушить жизненную перспективу.

«Сахар, несмотря на ласковый вкус, является достаточно коварным продуктом. Поэтому лучше употреблять ягоды, фрукты. Сахар является тем антидепрессантом, к которому уже часто прибегают люди для того, чтобы скрасить свое настроение, получить удовольствие, полакомить себя, но при регулярном употреблении набираются не только лишние килограммы, но и возникает инсулинорезистентность, когда организм и клетки уже не принимают и не понимают сахар», — сказала эксперт.

По ее словам, далее формируются уже болезни: сахарный диабет второго типа и когнитивные дисфункции. При увеличении количества сахара в рационе страдает микробиом кишечника, что чревато низким иммунитетом и частыми болезнями.

«Чтобы уйти от употребления сахара, нужно придерживаться регулярного питания и натуральных продуктов. Обязательно есть углеводные молекулы», — завершила Королева.

Читайте также:

Нутрициолог раскрыл, о какой проблеме сигнализирует любовь к творогу

Врач назвала полезные качества пиццы

«Предлагаю есть майонез»: Диетолог в шоке от продуктовой корзины Тепляковых
#ягоды
#диетолог
#любовь
#сахар
#фрукты
#сахарный диабет
#болезни
#люди
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Врач назвала полезные качества пиццы
Врач Кашух: пицца полезна благодаря ликопину, кальцию, клетчатке и белку
11 февраля 2025, 15:46

Фото: iStock/Wirestock

Пицца, приготовленная по традиционному рецепту, является полезным для здоровья блюдом, так как содержит ликопин, кальций, белок, клетчатку и другие питательные вещества. Об этом заявила гастроэнтеролог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух, подчеркнув, что лучше готовить ее самостоятельно.
«Именно в домашних условиях ее можно сделать максимально полезной. Для теста можно взять не обычную хлебопекарную, а цельнозерновую муку, добавить в нее семена льна. Для начинки — использовать наиболее низкокалорийные компоненты: морепродукты (мидии, креветки, лосось), белое куриное мясо, свежие томаты и другие овощи, твердый нежирный сыр», — посоветовала врач в беседе с RT.
Тем временем врач-невролог медицинской компании «СберЗдоровье» Полина Лепилова рассказала, какие продукты повышают риск деменции. В разговоре с «Известиями» специалист пояснила, что к ним относятся фастфуд, жареная пища, жирное мясо, маргарин и сливочное масло, которые содержат трансжиры и насыщенные жиры. По ее словам, эти вещества со временем повышают уровень «плохого» холестерина, что со временем приводит к развитию атеросклероза.
«Такое питание также способствует образованию свободных радикалов и воспалению, которые повреждают нейроны. Употребление продуктов с высоким содержанием соли — более 5 г в день — связано с развитием артериальной гипертензии, которая является фактором риска инсульта и может привести к возникновению деменции», — поделилась Лепилова.
Читайте также:

Онколог назвал средний возраст выявления рака в России

Врач развеяла миф о 10 тысячах шагов в день

Диетолог перечислила напитки, которые помогут успокоиться
#сыр
#продукты
#овощи
#врач
#мясо
#питание
#возраст
#масло
#напитки
#пища
#компании
#семена
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Онколог назвал средний возраст выявления рака в России
Онколог Каприн: средний возраст пациентов с диагнозом рак составляет 65 лет
11 февраля 2025, 08:26

Фото: iStock/Choreograph

В РФ средний возраст пациентов с онкологическими заболеваниями составляет 65 лет. Об этом сообщил генеральный директор НМИЦ радиологии, главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн, передает РИА Новости.
По его словам, медики не видят значительного увеличения заболеваемости среди молодого населения. Онколог подчеркнул, что заболевание преобладает среди старшего поколения.

Ранее главный онколог Приволжского федерального округа Рустем Хасанов сообщил, как будет работать онковакцина, разрабатываемая НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Онколог перечислил причины рака языка

Онколог Каприн рассказал про первые признаки рака

Онколог раскрыл, можно ли заболеть раком из-за мазута в Черном море
#медики
#рак
#врач
#пациенты
#онкология
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Врач развеяла миф о 10 тысячах шагов в день
Врач Леонтьева назвала мифом слова о необходимости проходить 10 000 шагов в день
10 февраля 2025, 20:59

Фото: istockphoto/gbh007

Представления о необходимости проходить минимум 10 000 шагов в день — миф и маркетинговый ход, а не обоснованная рекомендация. Об этом заявила врач-терапевт Наталья Леонтьева в беседе с RuNews24.ru.
По ее словам, идея о 10 000 шагах в день зародилась в Японии, когда одна из компаний выпустила шагомер и использовала это значение как элемент рекламы. Полноценных же масштабных исследований, подчеркнула специалист, о пользе такого количества шагов никогда не проводилось.
«Количество шагов в день зависит от возраста, состояния здоровья, уровня физической подготовки и других факторов. Для большинства взрослых людей достаточно делать от 5 000 до 7 500 шагов в день, чтобы получить ощутимую пользу для здоровья. <…> Лучше ходить в быстром темпе, чем медленно прогуливаться. Старайтесь так ходить, чтобы почувствовать небольшую одышку и учащение сердца», — посоветовала терапевт.
Как один вариантов Леонтьева предложила отказ от подъемов на лифте и личного транспорта. Такой подход, пояснила она, будет приносить и удовольствие, и пользу.

Читайте также:

Диетолог перечислила напитки, которые помогут успокоиться

Терапевт Зарема Тен дала оценку использования водки в лечебных целях

Онколог раскрыл, можно ли заболеть раком из-за мазута в Черном море
#терапевт
#ходьба
#спорт
#врач
#здоровье
Следите за нашими новостями
в удобном формате