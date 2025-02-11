Диетолог рассказала, как сократить тягу к сахару

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Ежедневно мы принимаем в пищу столько сахара, что организм не в состоянии его переработать и использовать полезным для себя образом. А многие, вдобавок к этому, употребляют быстрые углеводы в виде шоколада, булочек и другого. Это все, по мнению специалистов, провоцирует различные заболевания.
Доктор медицинских наук, диетолог Маргарита Королева в беседе с «Радио 1» заявила, что если у человека есть предрасположенность к метаболическим изменениям, то нужно упорядочить потребление сахара для того, чтобы не войти в зону риска и не разрушить жизненную перспективу.
По ее словам, далее формируются уже болезни: сахарный диабет второго типа и когнитивные дисфункции. При увеличении количества сахара в рационе страдает микробиом кишечника, что чревато низким иммунитетом и частыми болезнями.
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«Сахар, несмотря на ласковый вкус, является достаточно коварным продуктом. Поэтому лучше употреблять ягоды, фрукты. Сахар является тем антидепрессантом, к которому уже часто прибегают люди для того, чтобы скрасить свое настроение, получить удовольствие, полакомить себя, но при регулярном употреблении набираются не только лишние килограммы, но и возникает инсулинорезистентность, когда организм и клетки уже не принимают и не понимают сахар», — сказала эксперт.
По ее словам, далее формируются уже болезни: сахарный диабет второго типа и когнитивные дисфункции. При увеличении количества сахара в рационе страдает микробиом кишечника, что чревато низким иммунитетом и частыми болезнями.
«Чтобы уйти от употребления сахара, нужно придерживаться регулярного питания и натуральных продуктов. Обязательно есть углеводные молекулы», — завершила Королева.
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Анастасия Панченко