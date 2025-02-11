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Диетолог рассказала, как сократить тягу к сахару

Диетолог Королева: чтобы есть меньше сахара, нужно есть углеводные молекулы
Фото: istockphoto/Andrii Shablovskyi

Фото: istockphoto/Andrii Shablovskyi

Ежедневно мы принимаем в пищу столько сахара, что организм не в состоянии его переработать и использовать полезным для себя образом. А многие, вдобавок к этому, употребляют быстрые углеводы в виде шоколада, булочек и другого. Это все, по мнению специалистов, провоцирует различные заболевания.
Доктор медицинских наук, диетолог Маргарита Королева в беседе с «Радио 1» заявила, что если у человека есть предрасположенность к метаболическим изменениям, то нужно упорядочить потребление сахара для того, чтобы не войти в зону риска и не разрушить жизненную перспективу.

«Сахар, несмотря на ласковый вкус, является достаточно коварным продуктом. Поэтому лучше употреблять ягоды, фрукты. Сахар является тем антидепрессантом, к которому уже часто прибегают люди для того, чтобы скрасить свое настроение, получить удовольствие, полакомить себя, но при регулярном употреблении набираются не только лишние килограммы, но и возникает инсулинорезистентность, когда организм и клетки уже не принимают и не понимают сахар», — сказала эксперт.



По ее словам, далее формируются уже болезни: сахарный диабет второго типа и когнитивные дисфункции. При увеличении количества сахара в рационе страдает микробиом кишечника, что чревато низким иммунитетом и частыми болезнями.

«Чтобы уйти от употребления сахара, нужно придерживаться регулярного питания и натуральных продуктов. Обязательно есть углеводные молекулы», — завершила Королева.

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Врач назвала полезные качества пиццы
Врач Кашух: пицца полезна благодаря ликопину, кальцию, клетчатке и белку
11 февраля 2025, 15:46

Фото: iStock/Wirestock

Пицца, приготовленная по традиционному рецепту, является полезным для здоровья блюдом, так как содержит ликопин, кальций, белок, клетчатку и другие питательные вещества. Об этом заявила гастроэнтеролог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух, подчеркнув, что лучше готовить ее самостоятельно.
«Именно в домашних условиях ее можно сделать максимально полезной. Для теста можно взять не обычную хлебопекарную, а цельнозерновую муку, добавить в нее семена льна. Для начинки — использовать наиболее низкокалорийные компоненты: морепродукты (мидии, креветки, лосось), белое куриное мясо, свежие томаты и другие овощи, твердый нежирный сыр», — посоветовала врач в беседе с RT.
Тем временем врач-невролог медицинской компании «СберЗдоровье» Полина Лепилова рассказала, какие продукты повышают риск деменции. В разговоре с «Известиями» специалист пояснила, что к ним относятся фастфуд, жареная пища, жирное мясо, маргарин и сливочное масло, которые содержат трансжиры и насыщенные жиры. По ее словам, эти вещества со временем повышают уровень «плохого» холестерина, что со временем приводит к развитию атеросклероза.
«Такое питание также способствует образованию свободных радикалов и воспалению, которые повреждают нейроны. Употребление продуктов с высоким содержанием соли — более 5 г в день — связано с развитием артериальной гипертензии, которая является фактором риска инсульта и может привести к возникновению деменции», — поделилась Лепилова.
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Онколог назвал средний возраст выявления рака в России
Онколог Каприн: средний возраст пациентов с диагнозом рак составляет 65 лет
11 февраля 2025, 08:26

Фото: iStock/Choreograph

В РФ средний возраст пациентов с онкологическими заболеваниями составляет 65 лет. Об этом сообщил генеральный директор НМИЦ радиологии, главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн, передает РИА Новости.
По его словам, медики не видят значительного увеличения заболеваемости среди молодого населения. Онколог подчеркнул, что заболевание преобладает среди старшего поколения.

Ранее главный онколог Приволжского федерального округа Рустем Хасанов сообщил, как будет работать онковакцина, разрабатываемая НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#онкология
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Врач развеяла миф о 10 тысячах шагов в день
Врач Леонтьева назвала мифом слова о необходимости проходить 10 000 шагов в день
10 февраля 2025, 20:59

Фото: istockphoto/gbh007

Представления о необходимости проходить минимум 10 000 шагов в день — миф и маркетинговый ход, а не обоснованная рекомендация. Об этом заявила врач-терапевт Наталья Леонтьева в беседе с RuNews24.ru.
По ее словам, идея о 10 000 шагах в день зародилась в Японии, когда одна из компаний выпустила шагомер и использовала это значение как элемент рекламы. Полноценных же масштабных исследований, подчеркнула специалист, о пользе такого количества шагов никогда не проводилось.
«Количество шагов в день зависит от возраста, состояния здоровья, уровня физической подготовки и других факторов. Для большинства взрослых людей достаточно делать от 5 000 до 7 500 шагов в день, чтобы получить ощутимую пользу для здоровья. <…> Лучше ходить в быстром темпе, чем медленно прогуливаться. Старайтесь так ходить, чтобы почувствовать небольшую одышку и учащение сердца», — посоветовала терапевт.
Как один вариантов Леонтьева предложила отказ от подъемов на лифте и личного транспорта. Такой подход, пояснила она, будет приносить и удовольствие, и пользу.

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#врач
#здоровье
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В РАН объяснили, чем вызван рост заболеваемости в России
Академик Онищенко: рост заболеваемости в РФ связан сезонными закономерностями
08 февраля 2025, 00:40

Фото: istockphoto/tuachanwatthana

Рост заболеваемости и введение карантинных мер в учебных заведениях России на сегодняшний день связан с сезонными закономерностями — дети вернулись на учебу после новогодних каникул. Об этом заявил академик РАН Геннадий Онищенко. По его словам, структура заражений прогнозируема.
«Структура заболеваемости прогнозируема: преобладают вирусы парагриппа, H1N1, H3N2, а также встречаются случаи так называемого свиного гриппа. Что касается птичьего гриппа, то в России он пока не регистрируется, однако на североамериканском континенте и в Европе уровень заболеваемости растет. Это закономерный процесс», — пояснил ученый в беседе с Общественной Службой Новостей.
В то же время врач Genotek Маргарита Дьяконова рассказала, какими бывают последствия COVID-19. В разговоре с «Газетой.Ru» специалист отметила длительную слабость, нарушения сна, вкусовую дисфункцию, дерматологические проявления, сердечно-сосудистые заболевания и расстройства ЖКТ. Однако самым популярным и долгосрочным последствием коронавируса, по ее словам, является выпадение волос.
«До 49% пациентов, перенесших COVID, обращаются к врачам по поводу выпадения волос. Период жизни волоса занимает примерно от 2 до 6 лет. COVID-19 приводит к сокращению фазы активного роста (анагена), вследствие чего преждевременно начинается фаза телогена (выпадения волос). Это очень распространенная причина телогеновой алопеции», — поделилась врач.
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Диетолог перечислила напитки, которые помогут успокоиться
Диетолог Русакова: напитки с мятой и мелиссой помогут успокоиться
08 февраля 2025, 00:21

Фото: istockphoto/AlexRaths

Травяные напитки на основе мяты, ромашки, мелиссы и лаванды помогут успокоиться и справиться со стрессом. Об этом рассказала диетолог Дарья Русакова. По ее словам, также способны помочь травяные сборы, чаи, а иногда и просто стакан холодной воды.
«С одной стороны, это действие на уровне психологии, которое позволяет отвлечься от тревожащего фактора. С другой — так как пищеварительная система обладает сосудистой сетью, а при употреблении как холодных, так и горячих напитков идет реакция сосудов, это поможет распределить кровоток. Таким образом человек тоже может успокоиться», — поделилась диетолог в беседе с «Вечерней Москвой».
В то же время эксперты перечислили упражнения, которые помогут развить общую силу тела. Как сообщает Pravda.Ru, к таким упражнениям относятся все типы отжиманий, медвежья планка и приседания. Для укрепления физического здоровья также подойдет одна из разновидностей становой тяги под названием «Доброе утро».
«Расставьте ступни и кости на расстоянии друг от друга. Наклонитесь в тазобедренных суставах, слегка согните колени, отведя ягодицы назад, сохраняя спину прямой и напрягая корпус. Используя подколенные сухожилия и ягодичные мышцы, перемещайте бедра назад и вперед, выпрямляя колени», — пояснили в издании.
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