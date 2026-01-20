Достижения.рф

Подмосковные врачи спасли мужчину с пробитыми ножом сердцем и лёгким

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

44-летнего мужчину с ножевым ранением сердца и пробитым насквозь лёгким спасли врачи Орехово-Зуевской больницы. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.



Пациента привезли по скорой, он находился в крайне тяжёлом состоянии.

«Для спасения его жизни мы провели экстренную операцию, в ходе которой пришлось бороться с сильным кровотечением. Пациент потерял в общей сложности больше литра крови. Для того, чтобы получить доступ к сердцу, мужчине разрезали грудную клетку и рассекли сердечную оболочку — перикард. Мы также ушили лёгочную рану и установили дренажи для вывода жидкости из плевральной полости», — рассказал заведующий хирургическим отделением филиала № 1 Орехово-Зуевской больницы Юрий Котлинский.
Он добавил, что главная сложность состояла в ушивании раны на сердце без остановки сердцебиения.

Операция длилась около часа и прошла успешно. Сейчас пациента уже выписали домой.
Лев Каштанов

