Подмосковные врачи спасли мужчину с пробитыми ножом сердцем и лёгким
44-летнего мужчину с ножевым ранением сердца и пробитым насквозь лёгким спасли врачи Орехово-Зуевской больницы. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Пациента привезли по скорой, он находился в крайне тяжёлом состоянии.
«Для спасения его жизни мы провели экстренную операцию, в ходе которой пришлось бороться с сильным кровотечением. Пациент потерял в общей сложности больше литра крови. Для того, чтобы получить доступ к сердцу, мужчине разрезали грудную клетку и рассекли сердечную оболочку — перикард. Мы также ушили лёгочную рану и установили дренажи для вывода жидкости из плевральной полости», — рассказал заведующий хирургическим отделением филиала № 1 Орехово-Зуевской больницы Юрий Котлинский.Он добавил, что главная сложность состояла в ушивании раны на сердце без остановки сердцебиения.
Операция длилась около часа и прошла успешно. Сейчас пациента уже выписали домой.