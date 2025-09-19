Нарколог рассказал, когда нужно обращаться за помощью для борьбы с зависимостью

19 сентября 2025, 14:59

Привычка к никотину или спиртным напиткам превращается в опасную зависимость незаметно. О признаках того, что пора обращаться за помощью к специалистам, рассказал психиатр-нарколог, главный внештатный специалист министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин.





Он посоветовал обращаться к наркологу, если самостоятельно отказаться от сигарет и выпивки не получается, а здоровье и отношения с близкими становятся всё хуже.





«Помощь специалиста нужна, если заметны трудности с отказом от алкоголя и никотина, становится плохо при прекращении приёма, возникает непреодолимое желание употреблять снова и снова, несмотря на плохие последствия. Если ухудшаются отношения с окружающими, снижается интерес к и профессиональной деятельности и прежним увлечениям», — сказал Виталий Холдин.