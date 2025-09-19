На Кубани пьяная «шаманка» попала в ДТП и начала танцевать с бубном — видео
В Абинске Краснодарского края женщина за рулём попала в аварию. Оказалось, что причиной ДТП послужил алкоголь, который автоледи выпила перед поездкой «для ритуала». Об этом сообщили в телеграм-канале краевого МВД.
Поздно вечером правоохранители заметили машину, которая застряла в придорожной канаве. Водитель пытался выехать, но не смог. За рулём оказалась 61-летняя жительница Красноярска, которая приехала в гости к сестре.
Женщина пояснила, что является шаманкой и употребила спиртное для «ритуальной силы». Однако вместо обряда она съехала с дороги. В отношении водителя составили административный протокол за управление машиной в пьяном виде. Автомобиль отправили на спецстоянку.
