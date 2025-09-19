На Кубани пьяная «шаманка» попала в ДТП и начала танцевать с бубном — видео

19 сентября 2025, 14:41

На Кубани пьяная шаманка устроила аварию и попала на видео

Фото: Istock/Chalabala

В Абинске Краснодарского края женщина за рулём попала в аварию. Оказалось, что причиной ДТП послужил алкоголь, который автоледи выпила перед поездкой «для ритуала». Об этом сообщили в телеграм-канале краевого МВД.