«Нужен слесарь!»: Россиянин надел на половой орган спиннер и жестоко поплатился
В Санкт-Петербурге произошёл необычный случай, который потребовал вмешательства спасателей. Подробности сообщает издание «МК в Питере».
Местный житель надел на половой орган металлический спиннер и не смог его снять самостоятельно. Для решения проблемы мужчине потребовалась помощь профессионалов со специальным инструментом.
Врачи больницы в Московском районе города вызвали спасателей. Специалисты применили слесарные и электроинструменты, чтобы аккуратно срезать инородный предмет. Всю операцию медицинский персонал контролировал, чтобы обеспечить безопасность пациента.
Ранее сообщалось об инциденте в Дагестане, где таксиста посадили на бутылку из-за знакомства с замужней девушкой.
Читайте также: