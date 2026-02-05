Подмосковный робот Светлана 335 000 раз напомнил пациентам о визите к врачу
Робот Светлана с начала года напомнил подмосковным пациентам о визите к врачу около 335 000 раз. Такие данные привели в пресс-службе Минздрава региона.
С помощью этого робота жители Московской области могут вызвать врача на дом, записаться на приём, отменить или перенести запись. Светлана также выполняет исходящие вызовы, напоминая о визите к специалисту и необходимости продлить электронные рецепты на льготные лекарства.
«Робот Светлана звонит пациенту за день до приёма и просит подтвердить или отменить запись. При отмене на освободившееся время может записаться другой пациент. С начала года робот напомнил о приёме у специалиста почти 335 000 раз. 137 900 человек подтвердили или отменили запись», – рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.Звонки осуществляются с номера +7 (498) 602-31-35. Записаться на телемедицинскую консультацию можно через региональный портал госуслуг «Здоровье», инфомат в поликлинике, по телефону 122, на приёме у лечащего врача или через чат-бот в Telegram.