Подмосковный робот Светлана 335 000 раз напомнил пациентам о визите к врачу

05 февраля 2026, 20:42

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Робот Светлана с начала года напомнил подмосковным пациентам о визите к врачу около 335 000 раз. Такие данные привели в пресс-службе Минздрава региона.





С помощью этого робота жители Московской области могут вызвать врача на дом, записаться на приём, отменить или перенести запись. Светлана также выполняет исходящие вызовы, напоминая о визите к специалисту и необходимости продлить электронные рецепты на льготные лекарства.



«Робот Светлана звонит пациенту за день до приёма и просит подтвердить или отменить запись. При отмене на освободившееся время может записаться другой пациент. С начала года робот напомнил о приёме у специалиста почти 335 000 раз. 137 900 человек подтвердили или отменили запись», – рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.