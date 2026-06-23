В деревне под Солнечногорском по просьбе жителей поставили контейнерную площадку

23 июня 2026, 09:22

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

Новую контейнерную площадку установили по заявке жителей в деревне Турицино округа Солнечногорск. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





На площадке поставили один бак для сухого и три бака для смешанного мусора, а также бункер для крупногабаритных отходов.





«Смешанный мусор планируется вывозить ежедневно, сухие и крупные отходы — один-два раза в неделю», — отметил глава обособленного подразделения Солнечногорск регионального оператора «ЭкоПромСервис» Сергей Гончаров.