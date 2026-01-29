Народная программа «Единой России» обеспечила местами в школах 1,1 млн учеников

29 января 2026, 17:37

оригинал Фото: пресс-служба аппарата фракции ЕР в Мособлдуме

Выполнение народной программы партии «Единая Россия» обеспечило местами в школах 1,1 млн детей по всей стране. Об этом сообщили в аппарате фракции ЕР в Мособлдуме.





При поддержке партии в регионах построили 1714 школ, 80 из них – в 2025 году.



Капитально отремонтировано более 6500 школ по всей стране. Большая часть школ, ремонт которых софинансировал федеральный бюджет, расположена в сельской местности и малых городах. Есть и не сданные вовремя объекты или те, где переносились сроки ввода в эксплуатацию. Таких школ – 78.

«Новые объекты возводят по единым современным стандартам комфорта и безопасности, соблюдения санитарных и противопожарных норм. С учётом планов на текущий год нужны срочные меры, чтобы объекты были готовы к работе в установленные сроки. Уверен, что совместными усилиями мы подготовим школы к учебному процессу», – сообщил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев на федеральном штабе «Единой России» и Минпросвещения по ремонту и строительству учреждений образования.

Фото: пресс-служба аппарата фракции ЕР в Мособлдуме

«Мы вносим наказы в Народную программу «Единой России», и депутаты трёх уровней контролируют ход работ на каждом объекте. При необходимости вместе с родителями вносим коррективы. С 2021 года в регионе капитально отремонтировали 108 детсадов и 245 школ. В нынешнем году в Подмосковье запланирована модернизация 38 детских садов и 48 школ», – подчеркнул Брынцалов.