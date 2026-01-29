Подмосковные единороссы проведут в регионе субботники по уборке снега
В Московской области состоятся субботники по уборке снега. Их проведут единороссы Подмосковья на фоне накрывшего регион аномального снегопада, сообщили в пресс-службе регионального отделения «Единой России».
Снег в Москве и области идёт уже третий день. По оценкам синоптиков, выпало более половины месячной нормы осадков. Высота сугробов достигает рекорда за всю историю метеонаблюдений – 60 сантиметров.
«Подмосковье переживает один из мощнейших снегопадов. Из-за погодной аномалии коммунальные службы каждый день работают в круглосуточном режиме. Но снега так много, что убрать его оперативно невозможно. Вышедшим на улицы наших городов коммунальщикам и волонтёрам нужна помощь», – отметил депутат Мособлдумы, руководитель исполкома подмосковного отделения «Единой России» Денис Перепелицын.
Он объявил, что представители партии проведут 31 января субботник во всех муниципалитетах Подмосковья. Участие в нём примут депутаты всех уровней, активисты, сторонники ЕР и «Молодой Гвардии».
«Мы поможем расчистить от снега подъезды и подходы к социальным учреждениям, остановкам общественного транспорта, офисам МФЦ и социальной защиты населения. Придём на помощь одиноким и пожилым людям, многодетным семьям и семьям участников СВО», – рассказал Перепелицын.Он пригласил жителей Московской области присоединиться к субботнику, который начнётся 31 января на 10 утра. По всем вопросам, а также за необходимым инвентарём можно обратиться в местные отделения «Единой России». Их адреса и контакты можно найти на сайте.
Ранее в правительстве Московской области рассказали, что каждый день на борьбу с последствиями снегопада выходят 30 000 дворников и 7500 единиц спецтехники.