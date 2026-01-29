Подмосковные единороссы проведут в регионе субботники по уборке снега

29 января 2026, 17:16

оригинал Фото: отделение «Единой России» в г. о. Люберцы

В Московской области состоятся субботники по уборке снега. Их проведут единороссы Подмосковья на фоне накрывшего регион аномального снегопада, сообщили в пресс-службе регионального отделения «Единой России».





Снег в Москве и области идёт уже третий день. По оценкам синоптиков, выпало более половины месячной нормы осадков. Высота сугробов достигает рекорда за всю историю метеонаблюдений – 60 сантиметров.

«Подмосковье переживает один из мощнейших снегопадов. Из-за погодной аномалии коммунальные службы каждый день работают в круглосуточном режиме. Но снега так много, что убрать его оперативно невозможно. Вышедшим на улицы наших городов коммунальщикам и волонтёрам нужна помощь», – отметил депутат Мособлдумы, руководитель исполкома подмосковного отделения «Единой России» Денис Перепелицын.

«Мы поможем расчистить от снега подъезды и подходы к социальным учреждениям, остановкам общественного транспорта, офисам МФЦ и социальной защиты населения. Придём на помощь одиноким и пожилым людям, многодетным семьям и семьям участников СВО», – рассказал Перепелицын.